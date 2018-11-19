內地三大指數個別發展，只有上證指數半日造好。

券商股、半新股上揚，上證綜指高開後，表現反覆兩度由升轉跌，低見2674點，最多跌4點，並高見過2695點，升16點，半日收報2685點，升5點或0.2%，成交額1200億元(人民幣．下同)。

深證成指早段曾高見8082點，升20點，其後走勢反覆，最低8014點，最多跌47點，收報8048點，跌13點或0.2%，成交額1495億元。兩市成交額合共2695億元。

創業板指數向下，開市後跌幅擴大，曾低見1380點，跌22點，半日收報1388點，跌15點，成交額399億元。

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