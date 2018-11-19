即時財經新聞

【A股午市】A股僅上證造好 創業板失千四關 

文章日期：2018年11月19日 11:48
創業板失千四關。

內地三大指數個別發展，只有上證指數半日造好。

券商股、半新股上揚，上證綜指高開後，表現反覆兩度由升轉跌，低見2674點，最多跌4點，並高見過2695點，升16點，半日收報2685點，升5點或0.2%，成交額1200億元(人民幣．下同)。

深證成指早段曾高見8082點，升20點，其後走勢反覆，最低8014點，最多跌47點，收報8048點，跌13點或0.2%，成交額1495億元。兩市成交額合共2695億元。

創業板指數向下，開市後跌幅擴大，曾低見1380點，跌22點，半日收報1388點，跌15點，成交額399億元。

其他報道：

【看好A股】高盛：明年MSCI中國指數回報率達11%

【David Webb又發功】列41隻瀕危港股 泰山石化急挫15%

【放寛外資】傳中國明年放寬外資控股險企 保險股個別發展

【APEC峰會】中美隔空交鋒 習近平：貿易戰不會有「真正贏家」

 

上一頁
下一頁

相關新聞

編輯推介

即時財經新聞

【有片：埋身擊】美匯指數已見高位 後市睇升定跌？

樓市VAR

樓市VAR
觀塘迷你工作室62萬入場 72方呎起 部分內設獨立廁所
股票名稱現價升跌$升跌%
1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
股票名稱現價升跌$升跌%
2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
更新時間：2018-12-18 16:10:06

明報影片