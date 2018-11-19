這一年來，股市下跌，細價股沒有好過的日子。查實自從2015年起，細價股都未好過，只不過殼價也沒有跌過，細價股真正遭殃的時間，是從今年3月開始。

現在的情况，是啤殼上市的最大鑊，因為買家統統不見了，但借了貴利來啤殼，利疊利、利疊利，又可以點埋尾呢？老牌殼主底子厚，當然頂得順，但新晉殼主，未曾啤成已股災，就大大鑊了。

地下啤檔最受影響

此外，一兩億市值的細價股跌無可跌，當然沒問題，可是，那些十億級市值的，就開始頂唔順，紛紛爆煲了。我估計，這幾個月將會是爆煲的熱潮，好多隻將會陸續gap down，其中一些是好朋友，所以不要講名了。據說，最大影響的是地下啤檔，本來晚晚幾億元上落，但現在班大陸佬贏了拿錢走，輸了欠住先，令到那些長期贏家反而是net cash out，自己揸住大筆account receivable（應收帳款），不知點算好。

我安慰有關人等說：「其實這是好事，沒有暴跌，又點會贏大錢呢？阿某某，是在2009年那一轉彈起，阿某某，是在2012年那一轉彈起，𠵱家爆咗咁多隻細價股，當個市好番，咪少咗好多supply，剩番啲強者咪有更多機會囉！」

周顯

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