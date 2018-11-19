繼美聯儲主席鮑威爾後，該局副主席克拉里達(Richard Clarida)指環球經濟放緩，將影響美國經濟及利率政策。受他的言論影響，利率期貨顯示美國12月加息的機會率下跌至65%水平，亦令美匯指數持續下跌，建議趁美匯指數期貨反彈時做淡倉，相關策略及詳情歡迎參考短片內容。

盧楚仁

艾德證券期貨首席投資策略師

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