【看好A股】高盛：明年MSCI中國指數回報率達11%
文章日期：2018年11月19日 10:33
早前預期MSCI中國指數至今年底能達100點的高盛再次發表報告，預期明年MSCI中國指數回報率將達到11%，主因若貿易緊張局勢緩解，中國GDP增速觸底以及寬鬆政策確立，股票估值將會回升。
報告預期，中國2019年的經濟增長為6.2%，料A股最有可能在2019年一季度末觸底，當前估值在周期低位徘徊，隨著MSCI納入帶來的資金流入，中國內地股票需求企穩，預測明年企業利潤將成長7%，惟仍較市場普遍預期的低3%，
高盛又指，中國的結構性成長和股票回報前景與市場化改革承諾相關，改革將使私人企業能夠在公平的競爭環境中推動生產力提升。
另外，中金亦表示，儘管會有波折，但內地中小型股仍將繼續引領中國A股市場反彈，且流動性狀況正在逐步改善。報告認為，外資流入反映出在大多數行業估值接近歷史底部的位置，國際投資者認可A股中長期的投資價值。
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|股票名稱
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|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
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|0012 恆基地產
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|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
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|1044 恆安國際
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|2007 碧桂園
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|-0.31
|-3.26