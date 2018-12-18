早前預期MSCI中國指數至今年底能達100點的高盛再次發表報告，預期明年MSCI中國指數回報率將達到11%，主因若貿易緊張局勢緩解，中國GDP增速觸底以及寬鬆政策確立，股票估值將會回升。

報告預期，中國2019年的經濟增長為6.2%，料A股最有可能在2019年一季度末觸底，當前估值在周期低位徘徊，隨著MSCI納入帶來的資金流入，中國內地股票需求企穩，預測明年企業利潤將成長7%，惟仍較市場普遍預期的低3%，

高盛又指，中國的結構性成長和股票回報前景與市場化改革承諾相關，改革將使私人企業能夠在公平的競爭環境中推動生產力提升。

另外，中金亦表示，儘管會有波折，但內地中小型股仍將繼續引領中國A股市場反彈，且流動性狀況正在逐步改善。報告認為，外資流入反映出在大多數行業估值接近歷史底部的位置，國際投資者認可A股中長期的投資價值。

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