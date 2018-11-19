【大行點睇】惠譽料明年內房銷量跌最多一成
文章日期：2018年11月19日 10:17
評訯機構惠譽預計，明年內地樓市銷量將下跌最多一成。
惠譽表示，中國住宅開發商於明年可能面臨更為艱難的市場形勢，因為經濟增速放緩以及情緒惡化可能拖累銷量下滑並遏止樓價升勢。
該行預計，內房銷量今年將錄得低個位數字漲幅，而於明年則下跌5至10%。低線城市的下降幅度可能最大，最主要影響來自棚戶區居民以貨幣安置的力度減弱。
內房股今日表現向好，萬科（2202）現升4.1%，報27.65元；雅居樂（3383）升3.4%，報9.68元；世茂（0813）升2.9%；華潤置地（1109）升1.4%；進一步發美債的恒大（3333）升2.2%；中海外（0688）升1.3%。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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