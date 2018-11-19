【David Webb又發功】列41隻瀕危港股 泰山石化急挫15%
文章日期：2018年11月19日 09:57
港交所（0388）早前展開諮詢，建議若核數師對財務報表發出無法表示意見或否定意見，港交所將要求上市公司停牌。獨立股評人David Webb上周六列出41隻可能會因此受影響的「瀕危股份」，其中泰山石化（1192）現跌15%。
其餘還被點名的股份亦普遍下跌，太陽國際（8029）跌4%；恒盛地產（0845）跌2.5%；雨潤食品（1068）跌3%；東方明珠石油（0632）跌6%。綠領控股（0061）跌7%。
David Webb指出，港交所早前僅指有43家公司的財務報表被核數師發出無法表示意見，當中有24家公司已連續兩個財年出現此情况。因此他羅列出可能受影響股份，並重申反對這項建議，認為此舉只是「把重症病人殺死」。按早前生效的新規，主板上市公司停牌滿18個月、GEM公司停牌滿12個月會被除牌。
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|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26