港交所（0388）早前展開諮詢，建議若核數師對財務報表發出無法表示意見或否定意見，港交所將要求上市公司停牌。獨立股評人David Webb上周六列出41隻可能會因此受影響的「瀕危股份」，其中泰山石化（1192）現跌15%。

其餘還被點名的股份亦普遍下跌，太陽國際（8029）跌4%；恒盛地產（0845）跌2.5%；雨潤食品（1068）跌3%；東方明珠石油（0632）跌6%。綠領控股（0061）跌7%。

David Webb指出，港交所早前僅指有43家公司的財務報表被核數師發出無法表示意見，當中有24家公司已連續兩個財年出現此情况。因此他羅列出可能受影響股份，並重申反對這項建議，認為此舉只是「把重症病人殺死」。按早前生效的新規，主板上市公司停牌滿18個月、GEM公司停牌滿12個月會被除牌。

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