《路透社》引述消息人士表示，中國明年初將開始接受外國保險公司控股在華合資公司的申請，甚至正考慮比此前預期的更早准許外資在華成立獨資保險公司。

內險股個別發展，財險（2328）升1.5%；泰加保險（6161）升1.5%；新華保險（1336）升0.5%；平保（2318）升0.3%；中人壽（2628）升0.2%。友邦（1299）升1.7%；保誠（2378）則跌1.6%。

報道指，監管機構預計最早將於明年一季度公布正式指導方針，並將在此後不久開始接受外國保險公司的申請。

其中，電盈（0008）主席李澤楷旗下富衛保險正積極爭取獲得監管部門批准，以成立一家持有多數股權的合資保險公司。英國保誠和加拿大太陽人壽金融公司最近亦表示，有興趣持有中國業務更多股份的保險公司之一。

去年11月，內地提出首先將把外資在合資保險公司的持股上限從50%提高到51%，並承諾在三年內完全取消這一限制。而相關監管機構早前則發布一份諮詢文件提出，除其他措施外，外資保險公司的大股東不得在收購後5年內出售股權。

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