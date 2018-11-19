港股上周五靠穩，收市升80點，報26183點，企穩二萬六點之上，當晚港股在美上市的預託證券表現普遍向好，港股ADR比例指數再升133點或0.5%，報26316點。不過，亞太國家領導人在周日結束的亞太經合組織(APEC)峰會上未能達成聯合公報，主因美國和中國在貿易和投資方面的巨大分歧阻礙了合作，可能窒礙了今日港股的升勢。

騰訊（0700）ADR上周五升2.92元，報293.32元；匯控（0005）ADR則跌7仙，報66.13元。中海油（0883）ADR收報13.35元，升0.25元；中石油（0857）ADR收報5.75元，升7仙；中石化（0386）ADR收報6.72元，升4仙。

今日值得留意的股份包括：

外電報道，中國明年初將開始接受外國保險公司控股在華合資公司的申請，甚至正考慮比此前預期的更早准許外資在華成立獨資保險公司，對成內險股的催化劑。

中國恒大（3333）公布，擬按原先票據的條款及條件再次進行美元優先票據的國際發售，為現有離岸債務進行再融資。原先票據於2020年到期、本金總額為5.65億美元，年利率11%。

聯想控股（3396）公布，旗下全資公司佳沃與專注於三文魚行業在智利上市的公司Australis Seafoods S.A簽訂股份買賣協議，收購後者約94.47%已發行股份，股權價值相當於約61.06億元人民幣。