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【開市焦點】中美貿易關係再趨緊張 或窒礙港股反彈勢頭

文章日期：2018年11月19日 08:59
中美貿易關係再趨緊張 或窒礙港股反彈勢頭

港股上周五靠穩，收市升80點，報26183點，企穩二萬六點之上，當晚港股在美上市的預託證券表現普遍向好，港股ADR比例指數再升133點或0.5%，報26316點。不過，亞太國家領導人在周日結束的亞太經合組織(APEC)峰會上未能達成聯合公報，主因美國和中國在貿易和投資方面的巨大分歧阻礙了合作，可能窒礙了今日港股的升勢。

騰訊（0700）ADR上周五升2.92元，報293.32元；匯控（0005）ADR則跌7仙，報66.13元。中海油（0883）ADR收報13.35元，升0.25元；中石油（0857）ADR收報5.75元，升7仙；中石化（0386）ADR收報6.72元，升4仙。

今日值得留意的股份包括：

外電報道，中國明年初將開始接受外國保險公司控股在華合資公司的申請，甚至正考慮比此前預期的更早准許外資在華成立獨資保險公司，對成內險股的催化劑。

中國恒大（3333）公布，擬按原先票據的條款及條件再次進行美元優先票據的國際發售，為現有離岸債務進行再融資。原先票據於2020年到期、本金總額為5.65億美元，年利率11%。

聯想控股（3396）公布，旗下全資公司佳沃與專注於三文魚行業在智利上市的公司Australis Seafoods S.A簽訂股份買賣協議，收購後者約94.47%已發行股份，股權價值相當於約61.06億元人民幣。

 

 

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股票名稱現價升跌$升跌%
1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
股票名稱現價升跌$升跌%
2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
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