即時財經新聞

【一帶一路】聯想控股擬購智利三文魚公司近95%股權 

文章日期：2018年11月19日 08:57
聯想控股擬購智利三文魚公司近95%股權。

聯想控股（3396）公布，旗下全資公司佳沃與專注於三文魚行業在智利上市的公司Australis Seafoods S.A簽訂股份買賣協議，收購後者約94.47%已發行股份，股權價值8.8億美元(相當於約61.06億元人民幣)。

Australis Seafoods於2017年產量約6.4萬噸，佔智利總產量的9%。

聯想控股稱，收購是高度符合公司海鮮產業「海外資源+中國消費」戰略，佳沃已成功打造國內外海鮮產業佈局，收購標將極大地助推佳沃海產戰略的全面落地。同時，併購該類中國稀缺的全球優質海洋蛋白資源，對於中國的食品消費升級和「一帶一路」中智兩國優勢互補合作均意義重大。

上一頁
下一頁

相關新聞

編輯推介

即時財經新聞

【有片：埋身擊】美匯指數已見高位 後市睇升定跌？

樓市VAR

樓市VAR
觀塘迷你工作室62萬入場 72方呎起 部分內設獨立廁所
股票名稱現價升跌$升跌%
1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
股票名稱現價升跌$升跌%
2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
更新時間：2018-12-18 16:10:06

明報影片