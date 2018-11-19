【一帶一路】聯想控股擬購智利三文魚公司近95%股權
文章日期：2018年11月19日 08:57
聯想控股（3396）公布，旗下全資公司佳沃與專注於三文魚行業在智利上市的公司Australis Seafoods S.A簽訂股份買賣協議，收購後者約94.47%已發行股份，股權價值8.8億美元(相當於約61.06億元人民幣)。
Australis Seafoods於2017年產量約6.4萬噸，佔智利總產量的9%。
聯想控股稱，收購是高度符合公司海鮮產業「海外資源+中國消費」戰略，佳沃已成功打造國內外海鮮產業佈局，收購標將極大地助推佳沃海產戰略的全面落地。同時，併購該類中國稀缺的全球優質海洋蛋白資源，對於中國的食品消費升級和「一帶一路」中智兩國優勢互補合作均意義重大。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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