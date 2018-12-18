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【APEC峰會】中美隔空交鋒 習近平：貿易戰不會有「真正贏家」

文章日期：2018年11月19日 08:43
中美隔空交鋒 習近平：貿易戰不會有「真正贏家」。(網上圖片)

上周在巴布亞新幾內亞舉行的亞太經合組織(APEC)期間，領導人未能就聯合公報的措辭達成共識，是自1993年開始年度峰會舉行以來首次次。分析認為，亞太地區正走向地緣政治的零和遊戲，相信中美能夠就貿易問題取得共識的希望渺茫。

峰會舉行期間，美國副總統彭斯與中國主席習近平「隔空交鋒」，前者抨擊中國，呼籲各國避免中國貸款，並表示美國在中國做出改變之前，不急於結束貿易戰；習近平則指，貿易戰不會有「真正的贏家」，呼籲各國維護以世界貿易組織(WTO)為核心，以規則為基礎的多邊貿易體制。

習近平出席峰會時表示，設置關稅、切斷各國的密切聯繫，不僅違背經濟規律和歷史潮流，也不符合各國人民普遍願望，「既是短視的，也是不會成功的」。他指出，保護主義、單邊主義為世界經濟成長蒙上了陰影，人為設置經濟壁壘注定會失敗。

 

 

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