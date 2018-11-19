港股走勢波動飄忽，但大市持續向好，回調承接力強，趨勢愈見改善，短線依然偏好，而隱憂主要是美股及內地政策風險。

恒指上周初急回至25092點反覆向上，周五升上26197點高位回順，收報26183點，全周升581點或2.27%；國指稍遜升1.46%。大市日均成交額816億元，低於60天平均逾一成。恒指日內大幅波動，但總算守住20天線收市，短線料繼續於20天線（現約25600點）至50天線（現約26300點）整固再伺機向上，關鍵是月初高位26500點，一旦升破企穩，將呈現一浪高於一浪走勢，反彈最終有機會升至100天線（現約27200點）至低位反彈15%的28200點水平（詳看11月5日本欄一文）。

突破26500點有望展升浪

據《明報》港股數據庫，升跌比率60比40，升逾3%佔上升股份一成多，跌逾3%佔近一成；大市進一步向好，上周有4日升多跌少；近13日有10日升多的情况，對上一次已經是1月中，也即是2月跌市以來首次，大市明顯轉好。全周計，升跌比77比23，近3周有兩周升多跌少。本報追蹤的30個行業，不少比恒指為佳，上周有超過四成升逾3%，其中軟件服務、汽車相關、博彩及消閒升約5%以上；其次航空、內房、農業及水務升逾4%。港股中短線寬度向好呈現強勢，恒指國指成分股高於10天線比例，近兩周曾輕微跌穿50天線但很快回升；高於20天線比回落至六成水平已有支持，而高於50天線比在五成水平上落後向上，周五升至六成；目前的形勢與9月或5、6月寬度短暫轉強不同，現時股份跌至10天線附近已有支持回升，並普遍守於20天線上，且有更多股份轉強升穿50天線。

至於本報數據庫涵蓋370多隻股份，高於10天線、20天線、50天線比例分別為68%、77%及49%，形勢與恒指國指成分股相似；股份10天、20天及50天線以高至低排序、呈現中線升勢的比例超過兩成，並集中於中資電力、公路鐵路、中資金融、醫藥保健行業，各有五六成股份呈現中線升勢。

政策打壓教育股急回 宜分散投資

中資電力潤電（0836）、核電中廣核（1816）及上海電氣（2727）為行業最強；公路股寧滬高速（0177）、皖通高速（0995）呈強，後者剛升穿9元高位，尚落後；中資金融除中資券商外，經營不良資產管理的中國信達（1359）亦受惠政府支持民企融資及發展的政策，股價短線強勢；醫藥依然以白雲山（0874）走勢最強。

美股標普500指數最終守住2700點，暫時解除美股進一步下挫及拖累港股的憂慮；內地政策風險反而更明顯，如內地推出藥品集中採購方案，加速進口替代以及仿製藥價格下降，令藥股受壓，中生製藥（1177）、石藥（1093）剛形成的升勢受阻；國務院遏制學前教育過度逐利行業，並禁上市公司股票融資投資或收購幼兒園，教育股全線重創，中線轉好的中教（0839）、楓葉教育（1317）急回，因此宜分散投資。

劉思明