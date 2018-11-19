恒指上周五升80點，收報26183點，成交金額783億元。美股上周非常波動，即日高低波幅逾1%已是常態，科技股整體勢頭偏弱，但聯儲局副主席Richard Clarida指已經接近「中性利率」，消息令美元及債息下跌，對股市構成支持。若市場下調加息次數預測，甚至反映加息周期即將完結，往績來看，對新興市場有支持作用，中港股市本周將嘗試挑戰熊市下降軌。

聯儲局主席鮑威爾此前出席記者會時，指經濟存在下行風險，重申循序漸進加息政策，市場對明年加息預期也沒有大變動。但副主席上周五突然指短期利率已接近中性水平，未來加息將取決於經濟數據。實際上，兩者的言論沒有矛盾，但後者的字眼明顯是要向市場釋出鴿派信號，意味除非通脹急升、失業率進一步下降，否則加息周期已接近完結。

市場多以2年期和10年期債息去判斷經濟是否有衰退風險，也有一些以金銀比率衡量全球是否快將步入危機，但較為有效的指標，其實是以2年期和3個月債息的差距為基準。背後邏輯，就是後者緊跟聯邦基金利率，若2年期債息低於3個月息率，反映市場預期當局會大幅減息，也就是經濟狀况非常惡劣。回顧歷史，有些經濟衰退和轉弱是很輕微，有些則很嚴重，加息周期結束，對股市的作用也不確定。例如2000年、2008年等例子，大幅減息拯救經濟，但企業盈利表現差勁，全球股市都大跌。但如果經濟只是短暫整固，以稍為減息或暫停加息作為回應，則股市整固過後便會快速展升浪，例子有1995年墨西哥披索危機、1998年LTCM事件後。

中港股市勢頭轉強

以這個指標看，市場全無減息預期，格局是經濟強但開始有轉弱的可能（仍只是可能)，當局加息會更為克制，股市反應較大機會偏正面，類似於1995年、1998年等例子。只是美股調整不算多，加息仍在路上，市場既可因經濟即將放緩的憂慮而估值收縮，就像今年標普500指數盈利增長，結果因估值收縮而未能做好；也有機會炒加息結束風險偏好回升，現階段美股以波動為主，暫無明確方向，反而中港股市勢頭轉強。

港股上周四在沒有特別消息下急升逾400點，周五早市一度回吐200點，但好友在25800點防守力相當強，很快便有承接並進一步推高大市。以圖論勢，A股回升之勢相當強，已出現大漲小回，港股也見好友控制了局面，上證指及國指正試圖突破今次熊市的下降軌。若能升破50天線及下降軌並且企穩，場外資金入市信心會大增。雖然最終還得看習特會能否有成果，但現階段可開始小注分段入市了。若貿易戰繼續，損失也不大，一旦有好消息，便可順勢加注建倉。

中金有力展新升浪

筆者此前指券商股會是捕捉A股回升的好工具，即使部分由低位反彈達30%，股價也沒有怎麼回落，反映市場對A股見底的信心增強。此前選股主要從市帳率來看，市場擔心股權質押爆倉但又未能平倉，導致券商損失慘重而市帳率跌至歷史低位。但估值修復階段已完成，往前看宜以業績上佳的股份入手。中金（3908）首三季營業收入及淨利潤分別人民幣98.3億及27.2億元，按年增長三成及39%。高盛估算第三季度同比多賺29%，環比亦增19%，表現顯著較同業平均水平為佳，並達標下半年度預測三分之二，主要由投行業務及自營交易收入推動。中金股價上周五升逾3%，表現遠勝低估值同業，料有力展新升浪，可現價小注買入作中線持有。

張兆聰