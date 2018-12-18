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【亞股戰報】APEC未能達共識 區內股市個別發展

文章日期：2018年11月19日 08:21
APEC未能達共識 區內股市個別發展

昨日結束為期一周的亞太經合組織(APEC)期間，領導人未能就聯合公報的措辭達成共識，是歷來首次，美股期貨下跌，惟亞太區股市似乎暫未受到影響，個別發展。

日經平均指數輕微低開1點後，早段一度跌15點或0.07%，其後反彈近百點，現升90點或0.4%，報21770點。

韓國股市現升10點或0.5%，報2102點；澳洲股市現跌15點或0.3%，報5715點。

美國副總統彭斯在峰會期間加大對中國的抨擊，指美國並不急於結束貿易戰，並強調在中國改變方式之前不會改變方向，市場普遍認為，有關言論對出口依賴嚴重的地區前景堪酸。

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1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
股票名稱現價升跌$升跌%
2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
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