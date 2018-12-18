昨日結束為期一周的亞太經合組織(APEC)期間，領導人未能就聯合公報的措辭達成共識，是歷來首次，美股期貨下跌，惟亞太區股市似乎暫未受到影響，個別發展。

日經平均指數輕微低開1點後，早段一度跌15點或0.07%，其後反彈近百點，現升90點或0.4%，報21770點。

韓國股市現升10點或0.5%，報2102點；澳洲股市現跌15點或0.3%，報5715點。

美國副總統彭斯在峰會期間加大對中國的抨擊，指美國並不急於結束貿易戰，並強調在中國改變方式之前不會改變方向，市場普遍認為，有關言論對出口依賴嚴重的地區前景堪酸。