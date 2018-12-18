【亞股戰報】APEC未能達共識 區內股市個別發展
文章日期：2018年11月19日 08:21
昨日結束為期一周的亞太經合組織(APEC)期間，領導人未能就聯合公報的措辭達成共識，是歷來首次，美股期貨下跌，惟亞太區股市似乎暫未受到影響，個別發展。
日經平均指數輕微低開1點後，早段一度跌15點或0.07%，其後反彈近百點，現升90點或0.4%，報21770點。
韓國股市現升10點或0.5%，報2102點；澳洲股市現跌15點或0.3%，報5715點。
美國副總統彭斯在峰會期間加大對中國的抨擊，指美國並不急於結束貿易戰，並強調在中國改變方式之前不會改變方向，市場普遍認為，有關言論對出口依賴嚴重的地區前景堪酸。
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26